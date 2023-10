La Nazione: La carica di Italiano

A pagina 2 nell'inserto sportivo de La Nazione sulla Fiorentina c'è: “Cuore viola, profumo di Champions Super Gonzalez, fiesta al Franchi E Nzola interrompe l’incantesimo”. Sottotitolo: “Nico apre la gara dopo 3 minuti, baby Kayode provoca l’autogol di Dossena e M’Bala la chiude al 94’ Applausi per Beltran e Bonaventura. Evitati i vecchi errori, stavolta Italiano la gestisce fino alla fine”.

A pagina 4 le parole del tecnico: “La carica di Italiano ”Questa classifica? E’ per i nostri tifosi". E ancora: “L’allenatore si gode il momento ma non perde di vista gli obiettivi ”Tutto questo entusiasmo ci serve anche per la partita di giovedì". In taglio basso: “I tafferugli prima della gara Ultrà sardi eludono il percorso obbligato Scontri davanti al market in viale dei Mille”.

A pagina 5 leggiamo: “Giovedì c’è il Ferencvaros Tre punti (quasi) obbligati”. E poi: “Alle ore 21 la sfida con la squadra di Budapest. Già venduti circa 11mila biglietti Avversari in un periodo decisamente positivo. Il dg Orosz: ”Obiettivo vincere". Di spalla infine sulla Femminile: “Viola, pari pesante con l’Inter La perla di Mijatovic non basta”.