Gilardino: "La Fiorentina? Preparemo il derby come le altre partite, ma prima..."

Domenica prossima, la Fiorentina incontrerà il Pisa reduce da una sconfitta, se vogliamo anche immeritata contro il Napoli al Maradona.

Sarà una sfida particolare, per tanti motivi, per il tecnico nerazzurro e con un passato in viola, Alberto Gilardino, che ha detto: “Prima pensiamo a giovedì e alla Coppa Italia, una gara che ci permetterà di far giocare chi ha giocato meno in questo periodo”

E poi: "Domenica è il derby, ma lo prepareremo come le altre partite. Dobbiamo mantenere il nostro DNA, dobbiamo voler riproporre questo tipo di performance. Se lo faremo sono convinto che i risultati arriveranno".