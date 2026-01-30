I convocati di Vanoli per Napoli-Fiorentina: Kean torna a disposizione. Recupera anche Piccoli, presenti altri due in dubbio

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati scelti da mister Paolo Vanoli per la trasferta di Napoli, sabato 31 alle ore 18:00. E arrivano notizie importanti per il tecnico viola.

I convocati di Vanoli: ci sono sia Kean che Piccoli

Dopo due settimane di indisponibilità Moise Kean torna a disposizione. E con lui anche Roberto Piccoli, che era uscito dolorante dall'impegno in Coppa Italia contro il Como e ha recuperato velocemente. Erano in dubbio anche Dodo e Rolando Mandragora, entrambi assenti per problemi fisici martedì e invece presenti in lista per la gara al ‘Maradona’.

Recuperano anche Dodo e Mandragora

La lista completa: Balbo, Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodo, De Gea, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Kean, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongračić, Ranieri, Solomon.