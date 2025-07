Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara commenta la vicenda Kean e l'attesa per la scadenza della clausola:

"Un po’ come il calendario dell’avvento. Però luglio è cominciato proprio così, come quando a dicembre inizi a contare i giorni per arrivare a Natale. Un countdown che in questo caso ha come meta il giorno quindici, l’ultimo possibile per sfruttare la famosissima clausola rescissoria che permette a chiunque non abbia problemi contabili a tirare fuori cash in un’unica soluzione, possibilmente dentro una valigetta di similpelle e in fogli da cinque euro, esattamente 52 milioni in cambio di uno scontrino. Il tutto nel caso in cui non funzioni il pos. Stiamo parlando di Kean, naturalmente.

Chi controlla con ansia compulsiva, chi con la calcolatrice in mano soffiando davanti al caffè una cosa del tipo “Mah, per quindici milioni all’anno io ci andrei di corsa in Arabia… ma anche per 150 mila, pensandoci bene”, chi è sicuro che Kean resterà perché se Kean va in Arabia rischia di perdere il posto in Nazionale, come se la Nazionale fosse piena di bomber e fosse sicura di andare ai mondiali. E poi i pessimisti, quelli che in confronto Giacomo Leopardi faceva l’animatore al villaggio Valtur di Recanati e gli ottimisti sensitivi secondo i quali a sensazione resterà a Firenze.

Sicuramente in molti si saranno informati, e anche Kean probabilmente avrà dato un occhio per scoprire che la squadra che lo desidera gioca a Khobar, città costiera di 400 mila abitanti. Il palmares ricorda quello del Frosinone ma l’ambizione evidentemente c’è. Detto questo viene da pensare che se esiste una minaccia reale questa potrebbe arrivare dalla Premier. Vabbè, intanto ogni giorno che passa senza una telefonata è un giorno guadagnato".