La Serie A potrebbe portare ben 9 squadre nelle coppe europee, ma è tutto in mano alla Fiorentina

Uno scenario più che particolare prevede la Serie A portare ben 9 squadre nelle prossime coppe europee. Come? Intanto partiamo dalla situazione attuale: le prime cinque accederanno alla fase a gironi della Champions League, con la sesta e la settima che approderanno invece in Europa League, mentre l'ottava potrà misurarsi sul palcoscenico della Conference. Otto in tutto.

La possibilità di avere il nono slot a disposizione dipenderà tutto dalla Fiorentina che, il prossimo 29 maggio, disputerà la finale di Conference League. Se la viola dovesse vincere il trofeo e - contemporaneamente - piazzarsi dal nono posto in giù in campionato, ecco che a quel punto le squadre in Europa diventerebbero 9, con il club gigliato che otterrebbe il pass per l'Europa League.