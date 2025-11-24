L’ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Toscana TV, commentando il pari tra Fiorentina e Juventus. L’ex calciatore gigliato ha elogiato le scelte di Vanoli e si è proiettato alla sfida di Conference League di giovedì prossimo.

‘Vanoli ha toccato le corde giuste e…’

“Nel primo tempo la Fiorentina è tornato indietro anche a prima di Genova, sebbene con un altro avversario. La Juventus comunque non è quella di una volta, deve riprendersi. Penso che il quarto d’ora nello spogliatoio all’intervallo abbia inciso parecchio, credo che Vanoli abbia toccato le corde giuste per far capire alla squadra che doveva cambiare qualcosa per rimettere in sesto la gara. La Fiorentina è rientrata con un altro piglio. La squadra ha capito che doveva soffrire ed ha conquistato un punto importante”.

‘La Conference? I calciatori che hanno giocato meno…’

“La Fiorentina nel secondo tempo ha fatto una buona partita ed ha calciato molto più in porta del solito. Una prova positiva, un buon punto. Parisi ha fatto bene. Vanoli merita 7, perchè all’intervallo è riuscito a cambiare il senso di questa partita. Dalle parole dell’allenatore viola è emerso che lui considera il campionato molto più importante della Conference League, che è quasi un allenamento. Contro l’Aek Atene i calciatori che hanno giocato poco finora dovranno far vedere all’allenatore che se ha bisogno loro ci sono”.