Carobbi: "La fascia da capitano della Fiorentina pesa, la porti chi ha carisma. Kean e Ranieri? Meglio De Gea..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Stefano Carobbi è intervenuto direttamente dall'evento “Solo per la Maglia”: “Il nome dell'evento dice tutto. Purtroppo non sono riuscito a mantenere questa maglia per tutta la carriera, ma quando mi invitano sono contentissimo. Firenze è un mio enorme pezzo di cuore”.

“Che ricordi l'esordio. Essere nella storia è un onore”

“Essere stato della storia della Fiorentina e far parte di questi cento anni è un onore. Si ritorna al passato ed è bellissimo. Il ricordo più bello? L'esordio contro l'Avellino. Ho giocato appena tre minuti, ma mi sono passati tanti ricordi e sacrifici per la testa. Quello è stato l'attimo più lungo della mia vita”.

“La fascia viola ha un peso. Ranieri e Kean…”

A chi dare la fascia in questa squadra? “Bella domanda. Ho sempre creduto che, all'interno dello spogliatoio, si creano subito dei presupposti per assegnare un capitano. All'epoca, di solito, era automaticamente quello che aveva più militanza nel club e io ero rimasto a lungo… Quella fascia pesa, bisogna essere forti. Ranieri? Non credo sia un profilo consono. Kean? Non sarei tanto d'accordo, sono sincero. Preferirei un centrocampista o addirittura il portiere. De Gea è quello con più carisma, lui può dare qualcosa in più”.