Pedullà: "De Gea in pressing su Lindelof"

Il giornalista Alfredo Pedullà, sul proprio profilo X fornisce un curioso e non banale aggiornamento sulla trattativa in corso tra il difensore svedese svincolato Victor Lindelof e la Fiorentina.

Il ruolo di De Gea

“De Gea in pressing su Lindelof”, scrive il giornalista. La Fiorentina sta quindi sfruttando anche il rapporto tra il campione spagnolo e il giocatore ex Manchester United, compagno di squadra del classe '90 iberico in maglia Red Devils.

Cercasi difensore

La Fiorentina è a caccia di un rinforzo di esperienza e spessore per la propria retroguardia. Sarà Victor Lindelof? Gli indizi si sommano…