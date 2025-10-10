L'inizio di campionato della Fiorentina ha deluso molti, mettendo in discussione anche l'operato di Stefano Pioli. Di lui ha parlato l'ex ciclista, ora dirigente sportivo e commentatore, ma soprattutto suo grande amico Davide Cassani. Ecco cosa ha detto a Tuttomercatoweb.com: “Purtroppo non ha ancora vinto una partita in campionato con la Fiorentina, probabilmente si è messa di mezzo anche un po' di sfortuna. Ma Pioli è indubbiamente un ottimo allenatore, sono convinto che ritroverà gioco ed energie per vincere le partite”.

“Pioli tira fuori il meglio di sé quando è in difficoltà. Pensate al Milan…”

“Ha sempre dimostrato di tirare fuori il meglio di sé nei momenti di maggiore difficoltà. D'altronde al Milan ha vinto un campionato nel momento in cui sembrava dover andare via. La rosa c'è, la Fiorentina è un'ottima squadra, tocca a lui ritrovarla per farle trovare i gol”.