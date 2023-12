Adesso la Salernitana vuole solo vendere: nella lista dei partenti ci sono Mazzocchi e Dia. E la Fiorentina...

Nelle scorse ore era arrivato il duro sfogo del presidente della Salernitana Danilo Iervolino, che aveva tuonato in conferenza stampa: “Avrò un pugno durissimo con tanti dei miei giocatori. A gennaio manderò via chi non vuole restare, d’ora in poi prenderemo soltanto gente che ha una voglia matta di stare a Salerno, di amare questi colori e questa città e di rendersi disponibili sempre”.

Alla base dello sfogo lo scarso rendimento della squadra (attualmente all'ultimo posto) e il comportamento poco professionale di alcuni giocatori. Ma al di là delle parole, come riporta Il Mattino, c'è la volontà di vendere in casa granata e i nomi dei partenti sono di giocatori che hanno un bel peso specifico sulla rosa e sul monte ingaggi. Tra tutti Dia, Coulibaly e Mazzocchi.

Anche la Fiorentina guarda interessata alla situazione del club campano, non tanto riguardo all'ex obiettivo per l'attacco Boulaye Dia (la società viola non sembra intenzionata a prendere una punta a gennaio), quanto per Pasquale Mazzocchi, che potrebbe essere il rinforzo per la fascia destra.