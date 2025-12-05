Piñones-Arce: "C'è molta voglia di tornare a vincere. Avere tante ragazze in Nazionale è un orgoglio"

Prima della sfida contro la Ternana, l'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Piñones-Arce è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Certo che c'è voglia di tornare a vincere. Contro la Juventus abbiamo giocato una buona partita, specialmente nel primo tempo. Dobbiamo comunque tirarci su di morale per come abbiamo preparato la partita”.

“Riusciamo comunque a prepararci come sempre”

“Dobbiamo essere orgogliosi di avere tante giocatrici impegnate in nazionale. Questo ci dà anche il tempo di lavorare su aspetti individuali. Riusciamo comunque a preparaci come sempre facciamo, in questi periodi”.

“Ternana? Terremo tanto la palla, dobbiamo trovare il modo di segnare”

Ternana? “Squadra in difficoltà, è vero, però si stanno preparando bene ed è una sfida nuova. Mi aspetto una partita dove avremo spesso la palla, come accade sempre quando giochiamo noi. Loro si difendono con un blocco basso, dobbiamo trovare la chiave per sbloccarla”.