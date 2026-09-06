Pisacane: "Nzola ha qualità tecnica e fisica. Ha fatto meno di quel che è nelle sue corde"

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa del centravanti Mbala Nzola, appena arrivato in Sardegna dalla Fiorentina.

Qualità e carriera

“Nzola ha fatto meno di quello che è realmente nelle sue corde - ha detto Pisacane esaltando le caratteristiche del giocatore - Ha qualità tecnica, fisicità. Ha ancora 30 anni e la sua carriera potrebbe ancora iniziare".

Voglia di ripartire

L'allenatore dei rossoblù ha poi svelato un retroscena su una loro conversazione: "Mi ha colpito una cosa: quando ho parlato con lui mi ha detto chiaramente che la sua storia con l'Italia non sia ancora finita e mi auguro che lui possa scrivere ancora la sua storia a Cagliari”.