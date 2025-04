Corriere dello Sport-Stadio: Il Vikingo ritrovato

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolone sulla Fiorentina e in particolare su Beltran: “Lucas obbligato”.

Pagina 22

Il Corriere apre la pagina dedicata alla Fiorentina scrivendo “Beltran c’è” e ancora “Il Vikingo ritrovato”, approfondendo poi nel sommario “Dopo l’inatteso forfait di Kean si è fatto trovare pronto e ha dato risposte convincenti a Palladino”. In taglio basso il quotidiano si sofferma sul probabile attacco viola vista la possibile assenza di Kean: “La coppia con Gud verso la conferma”.

Pagina 23

Nella pagina seguente il Corriere intitola: “Fiorentina, due strade per superare sé stessa”, continuando nel sommario “Raggiungere l’Europa League per tenere fede all’obiettivo di migliorare di anno in anno”.