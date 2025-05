Il Foggia salvo ai play-out di Serie C: 180' tra andata e ritorno per un giovane viola, che ora rientrerà al Viola Park

C'è un po' di Fiorentina anche nei play-out di Serie C, e più precisamente in quello tra Foggia e Messina, andato in onda oggi allo stadio Pino Zaccheria. I pugliesi si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Emmausso, ritenendo così il proprio posto in Serie C anche per l'anno prossimo.

Presente sia all'andata che al ritorno il centrale di difesa classe 2001 Eduard Dutu, di proprietà della Fiorentina, che con due solide prestazioni ha contribuito al mantenimento della categoria da parte del Foggia, prima di fare ritorno al Viola Park. Per lui quest'anno 18 presenze complessive, di cui 8 col Pineto nella prima parte di stagione e 10 coi rossoneri in questa seconda parte.