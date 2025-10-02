Nel post partita di Fiorentina-Sigma Olomuc ha parlato in sala stampa l'allenatore dei cechi Tomas Janotka, facendo il punto dopo la gara del Franchi.

Le parole di Janotka

“Abbiamo fatto una buona partita tenendo la difesa alta. Li abbiamo costretti a sbagliare. Sono felice per la prestazione fatta. Piccoli era il pericolo più grande perché giocava sulla linea del fuorigioco. Abbiamo creato anche diverse occasioni. Peccato per non aver trovato il pareggio, ma usciamo dal Franchi a testa alta”.

La prestazione contro la Fiorentina

“A momenti poteva arrivare il pareggio, ma siamo contenti. La Fiorentina è stata la squadra più forte fin dall'inizio, ma in alcune occasioni abbiamo preso anche il sopravvento sui viola. Vogliamo passare ai playoff, realisticamente parlando ci vedo nel secondo terzo di classifica. E' un buon inizio, adesso sta a noi. Abbiamo le capacità per farlo. Oggi è stata una bella esperienza. I difensori della Fiorentina sono forti, non è stato facile affrontarli. Avevo capito che loro non stavano benissimo. L'abbiamo percepito anche dalla panchina. Non gli abbiamo permesso di fare il loro gioco e loro si sono innervositi".