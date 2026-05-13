L’ex viola Simeone può presto raggiungere Martinez Quarta: ai saluti col Torino?

Da quando è arrivato D’Aversa in panchina, il Torino si è decisamente ripreso soprattutto in casa. E il rendimento del centravanti ex Fiorentina Giovanni Simeone è nettamente migliorato in quest’ultimo periodo.

Simeone, ritorno in Argentina?

L’argentino, però, potrebbe essere ai saluti con l’ambiente granata. Su di lui infatti c’è l’interesse di alcune squadre europee, come il Siviglia, ma soprattutto il “suo” River Plate, come riporta TyC Sports. Per il Cholito sarebbe un ritorno a casa sua.

L’ex viola potrebbe raggiungere Quarta

L’attaccante potrebbe così raggiungere un club da sempre pieno di ex viola, l’ultimo è Lucas Martinez Quarta. La valutazione è di circa 10 milioni e percepisce 1,8 milioni a stagione, con un contratto fino al 2028.