Ultimi minuti in viola per Martinez Quarta? L'agente è in Spagna, il Betis pronto a chiudere per l'argentino

Subentrato in campo negli ultimi minuti di gara all'affaticato Luca Ranieri, Lucas Martinez Quarta potrebbe aver giocato i suoi ultimi minuti con la maglia della Fiorentina. Come scrive La Nazione questa mattina, infatti, l'agente del difensore argentino è in Spagna, pronto a trattare con il Real Betis per il trasferimento.

Alla Fiorentina è arrivata sul tavolo un'offerta da 10 milioni e il club spagnolo sarebbe pronto a chiudere l'affare. La società viola, in difesa, dovrà poi chiudere per un suo sostituto al più presto.