La filastrocca ormai la conosciamo a memoria: Barak, Brekalo, Ikoné, Beltran, Infantino, Bianco, sono sei calciatori di cui la Fiorentina spera di liberarsi in queste fasi conclusive di mercato, magari piazzandoli in prestito e avvicinandosi ulteriormente alle scadenze dei loro contratti. Senza rinnovarli e tirarsi ancora la zappa sui piedi, come fatto con Kouame: a proposito, anche l'ivoriano è un esubero ma con l'infortunio al crociato da cui recuperare è impossibile immaginarlo altrove, almeno fino a gennaio.

In tutto una decina di milioni di stipendi netti, 1,7 dei quali proprio di Kouame, che rimarrà tra i più pagati in rosa per l'ennesima stagione. Il diktat dall'America però è il solito: ordine, equilibrio, nei conti e nessun volo pindarico. Nessun extra budget particolare all'orizzonte se prima non si risolvono le grane, a costo di trascinarsele dietro facendole scontare anche a Pioli.