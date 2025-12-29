Bisoli: "Pioli era il migliore sulla piazza, poi è andato tutto male. Trovare giocatori migliori di questi è impossibile, ma..."

L'ex collaboratore tecnico di Zoff alla Fiorentina e allenatore Pierpaolo Bisoli ha parlato a Lady Radio dell'attuale situazione della società viola.

Le parole di Bisoli

“Avevi preso il migliore allenatore sulla piazza con Pioli, poi è andato tutto male. Rivoluzione? Credo trovare gente migliore di quella che c'è è dura. Servono giocatori funzionali alla salvezza. So che è dura per la piazza, ma è così. Più forte di questi è impossibile trovarli. Quando venne Zoff a Firenze lavorammo molto sulla compattezza, trovammo 13-14 giocatori e li mentalizzammo per salvarci”.

Scelte drastiche

"Ora non serve accontentare la gente, serve salvarsi. Se c'è da fare delle scelte impopolari si fanno. Se c'è un giocatore che è anche più scarso, ma è più funzionale, si mette lui. Servono scelte drastiche".