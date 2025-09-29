Romano: "La Fiorentina mantiene la fiducia in Pioli e non ha parlato con nessun altro allenatore. Spalletti? Ha avuto una proposta..."
Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato dei retroscena interessanti sulla situazione attorno alla panchina della Fiorentina e a Luciano Spalletti, che proprio di recente ha ribadito la sua volontà di allenare la squadra viola in futuro.
Fiducia a Pioli
“Stefano Pioli non è mai stato in discussione - dice Romano sul proprio canale YouTube - la Fiorentina non ha parlato con altri allenatori e mantiene la propria fiducia in Pioli, nonostante i rumors insistenti su Spalletti di questa settimana”.
Ritorno in panchina
A proposito di Spalletti, Romano rivela delle indiscrezioni su un possibile ritorno in panchina dell'ex CT della Nazionale: “Per diversi club è un profilo che potrebbe rappresentare un'opportunità, non solo in Italia ma anche all'estero. Luciano Spalletti infatti ha avuto contatti diretti con l'Al-Ittihad, che ha esonerato Blanc".
Secondo L'esperto di mercato il tecnico toscano non sarebbe l'unico nome sul taccuino della squadra araba. Anche Xavi e Conceicao sarebbero due nomi appetibili.