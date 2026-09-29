Silvestri: "Fiorentina, Beto è stato un grande acquisto. Vi rivelo una cosa che mi ha sempre stupito di lui"
L'ex portiere dell'Udinese ed ex compagno di squadra in Friuli di Beto, Marco Silvestri, ha parlato dell'attaccante della Fiorentina a Radio Sportiva.
Su Beto
“Una cosa mi ha sempre stupito di Beto: quando segnava in allenamento, esultava come se fosse in partita. È un grande lavoratore e un bravissimo ragazzo. La Fiorentina ha fatto un grande acquisto”.
Non ancora al top
“Ancora non è al top della forma, ma anche la Fiorentina è partita a rilento quest'anno. Non mi aspettavo una partenza del genere da una squadra che sulla carta è veramente molto forte. Credo però che hanno tutte le qualità e le carte in regola per venire fuori da questa situazione di classifica”.
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