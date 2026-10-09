"Di Mastantuono mi ha colpito la scelta: perché la Fiorentina e non una squadra più rilevante?"

Sui propri canali social, AS Colombia ha caricato una riflessione di un ospite su Mastantuono e sul suo passaggio alla Fiorentina, paragonandolo al percorso che potrebbe percorrere un talento messicano. Queste le sue parole.

Su Mastantuono

“Di Mastantuono mi ha un po' sorpreso la scelta sul prestito, sulla Fiorentina: sapevamo che sarebbe andato in prestito, ma pensavo ad un club con una maggiore rilevanza, non per sminuire la Fiorentina ma pensavo che avrebbe scelto un club più forte. Ovviamente si parlava molto del suo futuro e quando è arrivato al Real Madrid le aspettative su di lui erano altissime, ma ancora non le ha rispettate e si sta ancora forgiando in Europa”.

Il paragone

Diverso il discorso per Gilberto Mora, talento messicano seguito da molte big mondiali: “Si sa che le scelte nascondono sempre alcuni pericoli: si parla di squadre come il Liverpool, giganti del calcio, ma di cui non sappiamo se ancora questi talenti siano all'altezza. Ecco, per ragazzi come Mora, l'Italia può essere una destinazione importante”.

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