Chi si rivede: il 'ritorno' di Kouame. E ora l’ivoriano…

Non prendeva parte ad una gara con la Fiorentina dal 6 febbraio scorso Christian Kouame, quando giocò pochi minuti nella vittoria per 2-1 contro il Genoa. L’attaccante classe ’97 è rientrato dopo l’infortunio al crociato patito in prestito all’Empoli ed è nuovamente un calciatore a disposizione della Fiorentina. La convocazione di Bergamo è stata la prima dopo tanti mesi.

Un calciatore da ritrovare

Kouame non è stato inserito nella lista UEFA, naturalmente, ma in campionato potrà dare il proprio contributo alla Fiorentina. L’ivoriano non gioca una gara ufficiale dal 6 aprile scorso, e certamente avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore, ma chissà che non possa trovare minutaggio, potendo agire sull’esterno e anche da seconda punta.

Kouame si gioca le proprie carte?

Contratto in scadenza nell’estate del 2027, Kouame ancora ha una posizione piuttosto solida all’interno della Fiorentina, con un ingaggio considerevole che ne rende piuttosto complicata una partenza. È da capire se ci sarà l’intenzione di coinvolgere il calciatore nelle dinamiche viola nei prossimi mesi, in una situazione che ha condotto giocoforza a non poter bocciare nessuno a priori.