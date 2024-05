Dopo le lacrime di Praga, Nico Gonzalez vuole piangere di gioia: ad Atene per un trofeo... prima di salutare Firenze?

L'immagine di Nico Gonzalez con le lacrime agli occhi, che guarda i suoi tifosi e canta con loro quel coro dopo la sconfitta di Praga, ce l'abbiamo ancora scolpita nella mente. Un ricordo da sostituire con nuove immagini, fotografia di una serata che tutti sperano possa essere diversa, conclusa stavolta da lacrime di gioia.

La miglior stagione di Nico

In primis Nico Gonzalez, che di vincere un trofeo a Firenze ha davvero tanta voglia. Proprio lui che, con la sua doppietta nel ritorno dei playoff contro il Rapid Vienna, diede inizio al percorso in Conference League. 15 gol segnati, la sua miglior stagione da quando è arrivato in Italia.

Un trofeo per salutare?

Un trofeo per salutare? Forse. Escludendo il recupero con l'Atalanta, quella di stasera - riporta il Corriere dello Sport - potrebbe essere l'ultima partita di Nico Gonzalez con la maglia della Fiorentina. Il recente rinnovo fino al 2028 non esclude una partenza in estate dopo tre anni in riva all'Arno, specialmente dovesse arrivare un'offerta cospicua. Ma di mercato, così come di tanto altro, si parlerà a partire da giovedì.