Corriere Fiorentino: Commisso cancella le voci sulla cessione della Fiorentina
Due le pagine sulla Fiorentina presenti sul Corriere Fiorentino.
Pagina 8
Il titolone è: “Nuova dimensione”. Ovvero: “Tanta corsa, sacrificio e consapevolezza: a Firenze Vanoli sta portando un’altra mentalità, per tirarsi fuori quanto prima dal fondo classifica”. In taglio basso: “E dagli Stati Uniti Commisso cancella le voci di cessione ”La società non è in vendita".
Pagina 9
La polemica: “Gattuso-Fiorentina, scintille su Kean ”Moise? In coppa lo hanno rischiato".
