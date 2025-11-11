Corriere Fiorentino: Commisso cancella le voci sulla cessione della Fiorentina

Due le pagine sulla Fiorentina presenti sul Corriere Fiorentino.

Pagina 8

Il titolone è: “Nuova dimensione”. Ovvero: “Tanta corsa, sacrificio e consapevolezza: a Firenze Vanoli sta portando un’altra mentalità, per tirarsi fuori quanto prima dal fondo classifica”. In taglio basso: “E dagli Stati Uniti Commisso cancella le voci di cessione ”La società non è in vendita".

Pagina 9

La polemica: “Gattuso-Fiorentina, scintille su Kean ”Moise? In coppa lo hanno rischiato".