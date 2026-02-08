Per una Fiorentina in fondo alla classifica, c'è uno Jagiellonia al comando. E i polacchi non mollano certo al 92'

In questo preciso istante, la Conference League dev'essere l'ultimo dei pensieri della Fiorentina. Terzultima a 18 punti dopo 24 giornate e a meno tre dalla quartultima, il Lecce che ha fatto il proprio dovere oggi pomeriggio.

La salvezza è deve essere la priorità, ma ci sarebbe ancora l'Europa…

Ma il penultimo giovedì di febbraio la Fiorentina riprenderà il cammino in Europa cercando di approdare agli ottavi di Conference attraverso la doppia sfida con lo Jagiellonia.

Viola terzultimi, polacchi primi

La squadra polacca intanto ieri in campionato ha battuto il Motor Lublin per 4-1, grazie ai gol di Pululu nel primo tempo, Bazdar, Imaz e

Romanczuk nella ripresa, quest'ultimo al 92'… lo stesso minuto in cui Maripan ha “ammazzato” la squadra di Vanoli.

Vanoli penserà anche alla Conference?

Questa è la seconda vittoria consecutiva dopo il 3-1 del turno scorso in casa dello Widzew Lodz che gli permette di guidare la classifica a quota 35, a +2 sulla seconda Plock , entrambe con una partita in meno rispetto alle inseguitrici.