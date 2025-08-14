​​
header logo

Sandro Sabatini: "La Fiorentina è intrigante e può continuare la sua crescita, la vedo meglio di Lazio e Bologna. Attenzione al Torino con Simeone"

Redazione /

A Radio Sportiva ha parlato il giornalista Sandro Sabatini, che è stato interrogato in merito ad alcune questioni in vista della prossima stagione di Serie A, esprimendosi in maniera fiduciosa sulla Fiorentina.

‘Meglio la Fiorentina di Lazio e Bologna’

“Chi vedo meglio tra Fiorentina, Lazio, Como e Bologna? Quest'anno vedo meglio i viola. La Fiorentina è una squadra intrigante e che può continuare una bella crescita. La Lazio è stata bloccata sul mercato, il Como o bene bene o male male". 

‘Attenzione al Torino, con Simeone segnerà di più’

"Fronte Bologna: attendo di sapere chi sarà il sostituito di Ndoye, di capire come sarà Vitik, se Immobile risolverà il problema del gol… i rossoblù sono un po' da verificare rispetto agli anni scorsi. Terrei però d'occhio il Torino con Simeone, la squadra granata partirà con almeno 10 gol in più dello scorso anno”.

Notizie correlate
💬 Commenti