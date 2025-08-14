Sandro Sabatini: "La Fiorentina è intrigante e può continuare la sua crescita, la vedo meglio di Lazio e Bologna. Attenzione al Torino con Simeone"
A Radio Sportiva ha parlato il giornalista Sandro Sabatini, che è stato interrogato in merito ad alcune questioni in vista della prossima stagione di Serie A, esprimendosi in maniera fiduciosa sulla Fiorentina.
‘Meglio la Fiorentina di Lazio e Bologna’
“Chi vedo meglio tra Fiorentina, Lazio, Como e Bologna? Quest'anno vedo meglio i viola. La Fiorentina è una squadra intrigante e che può continuare una bella crescita. La Lazio è stata bloccata sul mercato, il Como o bene bene o male male".
‘Attenzione al Torino, con Simeone segnerà di più’
"Fronte Bologna: attendo di sapere chi sarà il sostituito di Ndoye, di capire come sarà Vitik, se Immobile risolverà il problema del gol… i rossoblù sono un po' da verificare rispetto agli anni scorsi. Terrei però d'occhio il Torino con Simeone, la squadra granata partirà con almeno 10 gol in più dello scorso anno”.