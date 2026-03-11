Gara uno va alla Juventus: la Fiorentina Femminile perde la semifinale d'andata di Coppa Italia

Brutte notizie per la Fiorentina Femminile. Oggi è andata in scena al Viola Park la prima delle due semifinali di Coppa Italia contro la Juventus e il risultato del primo round è tutt'altro che incoraggiante.

La Juventus batte la Fiorentina Femminile al Viola Park

Le bianconere passano in vantaggio in avvio di primo tempo con la rete di Beccari, che raccoglie un cross dal fondo di Godo e appoggia in porta. Le viola chiudono il primo tempo in crescendo, andando a più riprese vicine al pareggio, ma il gol non arriva. Così la Juve infligge il colpo del ko in apertura di ripresa, sempre con assist di Godo, stavolta per Palma che firma il definitivo 0-2. Janogy aveva trovato il modo di dimezzare lo svantaggio, ma la rete è stata annullata per fuorigioco.

Serve un'impresa per la finale

Si mette subito in ripida salita, dunque, la strada della Fiorentina Femminile verso la finale. Le ragazze di Pinones-Arce dovranno tentare un mezzo miracolo nella trasferta al ritorno, il 28 marzo.