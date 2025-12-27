Un nuovo summit Funaro-Ferrari. La crisi di risultati della squadra non cambia l'obiettivo della Fiorentina

Nei prossimi giorni, comunque entro la fine dell’anno, è in programma un nuovo summit tra il sindaco di Firenze, Sara Funaro, e il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari. Il tema sul tavolo è ovviamente sempre lo stesso: il possibile coinvolgimento del patron viola, Rocco Commisso, nel secondo lotto del restyling dello stadio Artemio Franchi. Lo scrive La Nazione.

L'obiettivo resta lo stesso

Il dg viola aveva dato un ultimatum preciso a Palazzo Vecchio indicando come fine 2025 il termine ultimo per troviare la quadratura del cerchio, altrimenti la Fiorentina sarebbe rimasta fuori dal progetto. La crisi di risultati della squadra non sembra aver spostato l’obiettivo.

La prima opzione…e il piano B

Mancano all’appello 59 milioni di euro per coprire interamente il secondo lotto dei lavori, mentre l’intera opera vale 265 milioni di euro. La Fiorentina rappresenta sempre la prima opzione per il reperimento di questi, ma come ’salvagente’ Palazzo Vecchio ha in mente un piano B, che consiste nei fondi ministeriali destinati agli stadi che ospiteranno le partite di Euro 2032. Entro luglio 2026, il Comune dovrà presentare alla Federcalcio tutti i documenti necessari alla candidatura ufficiale.