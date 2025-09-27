Fratini: "L'Inter tornerà all'arrembaggio per Comuzzo. Ho parlato con Spalletti, la Fiorentina è un suo sogno"

L'intermediario di mercato e talent scout Michele Fratini è tornato a parlare di Fiorentina sul canale YouTube di Calciomercato.it: tra i temi toccati, il futuro di Comuzzo e l'interesse di Spalletti per la piazza viola.

Su Comuzzo

“Per l'Inter torna di moda il nome di Comuzzo: il classe 2005 sta trovando anche poco spazio, ma lo vorrebbero tutti; l'aveva cercato anche Conte, e ora che Buongiorno è infortunato pensa quanto gli avrebbe fatto comodo. L'Inter tornerà all'arrembaggio, ma il centrale ama Firenze e l'ha scelta anche al posto dell'Arabia”.

Su Spalletti

“Ho avuto modo di parlare con Spalletti, e ha ribadito che avrebbe piacere ad allenare la Fiorentina essendo nato in provincia di Firenze, manifestando più volte a chiare note che questo è un suo sogno. Conosce bene Firenze avendo già allenato a Coverciano, in quella piazza parlerebbe la sua lingua. Occhio a Pioli: ora la Fiorentina avrà un calendario non favorevole, dopo un inizio di campionato non entusiasmante”.