Ennesimo pugno nello stomaco per il Torino a Firenze. E allora per il futuro si guarda a un cambio di panchina

Dopo la pesante sconfitta al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, il Torino si lecca le ferite e cerca di escogitare un piano per uscire dalla solita dimensione della metà classifica, impresa non semplice. L'allenatore Ivan Juric non è esente da colpe e ci sono riflessioni importanti sul futuro.

Cambio in panchina?

Come riporta Tuttosport, dopo aver perso contro la Viola, il Torino ha intensificato le riflessioni sul futuro. E un allenatore, in scadenza col Monza, che interessa tanto ai granata è Raffaele Palladino.