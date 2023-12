E Tuttosport sbotta: "Toro, ma bastaaaa!!!". Una sconfitta esasperante contro la Fiorentina

Pur essendo quotidiano partigiano (ma non del gruppo Cairo), l'esplosione in prima pagina di Tuttosport è piuttosto emblematica dopo la sconfitta patita dai granata ieri a Firenze. Un “Ma bastaaaa!!!”, con multipla A ad evidenziare una delle tante “prove illusorie, all'interno di un campionato anonimo”. La differenza tra le due realtà, scrive il quotidiano, è che “se alla Fiorentina per andare in Europa basta un rendimento in linea con le proprie possibilità, al Torino serve esprimersi al 200%”.