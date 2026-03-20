Un'Italia Under 21 più viola della Nazionale maggiore: Baldini convoca due calciatori della Fiorentina

Sono appena stati annunciati i convocati dell'Italia under 21 per le gare di qualificazioni ai prossimi Europei di categoria contro Macedonia del Nord e Svezia. Il ct azzurro Silvio Baldini ha chiamato due calciatori della Fiorentina, ovvero il difensore Pietro Comuzzo e il centrocampista Cher Ndour.

L'elenco completo

PORTIERI: Daffara, Motta, Palmisani;

DIFENSORI: Ahanor, Bartesaghi, Calvani, Chiarodia, Comuzzo, Favasuli, Guarino, Mannini, Moruzzi;

CENTROCAMPISTI: Berti, Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Venturino;

ATTACCANTI: Cacciamani, Cherubini, Ekhator, Fini, Koleosho, Raimondo.