Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha comemtato la sconfitta patita contro il Como: “C'è un grande rammarico e un grande dispiacere - ha detto - non ci aspettavamo questi risutlati abbiamo fatto un ottimo primo tempo e poi siamo calati e forse potevamo gestirla di più”.

E poi: “Siamo solo all'inizio di un percorso importante, è lunga la strada, sono fiducioso, la squadra è ottima ci dobbiamo aspettare soltanto un cambiamento. I ragazzi si impegnano e siamo convinti che ne usciremo fuori, abbiamo una fiducia illimitata in Stefano (Pioli ndr), lui è il nostro corndottiero, un uomo di esperienza che fa da tanti anni questo lavoro.”.

Inoltre: “Il primo tempo ci aveva dato energia, eravamo partiti anche con grande intensità, poi con un po' di esperienza potevamo portarla fino alla fine. Non si può dire che questa è una squadra che non lavora, il tempo ci deve portare a raggiungere i nostri livelli. Peccato per l'infortunio di Lamptey, speriamo che non sia una cosa grave, domani valuteremo il suo infortunio. Questo ko è un dispiacere enorme per noi, per i tifosi, per il presidente che ha fatto davvero il possibile a livello economico”.