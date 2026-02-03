De Santis: "Rugani affidabile e di esperienza, acquisto intelligente. Per Nedeljkovic era tutto fatto con l'Aston Villa, poi..."

Intervenuto a Lady Radio, il procuratore Lorenzo De Santis ha analizzato il mercato della Fiorentina sotto vari aspetti, esprimendosi sulle scelte fatte dalla dirigenza viola

‘Manca un tassello al mercato della Fiorentina’

“Mercato frenetico, un po’ confusionario. Nelle ultime ore, anzi minuti, ci sono stati il mancato arrivo di Nedeljkovic per documenti che mancavano, poi Kouame al Verona che è saltato per un errore di inserimento, che hanno impedito di dotare la squadra di un tassello che poteva completarla. Magari un esterno, un centrocampista. I calciatori arrivati possono portare qualcosa, Fabbian e Brescianini potranno segnare anche qualche gol. Il problema rimane l’assetto della squadra e a centrocampo mancano filtrano e sostanza: sotto questo aspetto vedo una lacuna”.

‘Rugani è affidabile, ha esperienza’

“Ci si riduce sempre all’ultimo perché si pensa di poter strappare le migliori condizioni, ma poi ci si rende conto che più avanti si va più c’è la frenesia, vedi per Nedeljkovic. È mancato in tempo l’ok del Lipsia, che doveva liberarlo perché tornasse all’Aston Villa e poi andasse alla Fiorentina. Viola e inglesi avevano già fatto tutto. Rugani? Ho sentito tante critiche e dubbi. Dalla Juventus negli anni sono arrivati tanti calciatori e c’è spesso diffidenza. Rugani ha esperienza importante, anche internazionale. Alla Juventus si è fatto trovare pronto quando serviva, è sempre stato affidabile e regolare. Un acquisto intelligente e porta qualcosa di diverso rispetto ai centrali in rosa".

“Il mercato è sicuramente opera di Paratici, su questo non ci sono dubbi. La Fiorentina ha scelto di fare un mercato basato sulle opportunità, ma condizionate dal non avere tutte l'obbligo di spendere, sperando che poi alcune di queste salvandosi lo diventino comunque. Poi si può discutere se si potesse fare altro e prendere calciatori diversi. La Cremonese, ad esempio, ha speso 5 milioni per Luperto, non una scelta banale, e serve la disponibilità per andare a spenderli”.