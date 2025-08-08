Un Old Trafford da brividi per Manchester United-Fiorentina: il dato sugli spettatori. E il club inglese presenta volti nuovi

Domani è il giorno di Manchester United-Fiorentina, amichevole di prestigio per la squadra viola. Sarà una giornata preziosissima per l'ex Red Devils David De Gea, ma anche per i tifosi inglesi che lo riabbracceranno e hanno l'opportunità di conoscere meglio la nuova squadra.

Come si legge dal sito ufficiale del club inglese, sono previsti oltre 60mila spettatori domani a Old Trafford. Peraltro, contro la Fiorentina, potrebbero vedersi i nuovi acquisti Bryan Mbeumo e Matheus Cunha. Non da escludere l'ipotesi che venga presentato prima o durante la gara, il centravanti Benjamin Sesko, che è praticamente dello United.