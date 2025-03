Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio, concentrandosi da noto conoscitore del calcio sudamericano su due calciatori argentini della Fiorentina: Lucas Beltran e Nicolas Valentini, oggi in prestito al Verona.

‘Non mi aspettavo che Valentini fosse già così pronto, e questo…’

“Valentini in una difesa molto giovane come quella del Verona ha dimostrato di essere un giocatore pronto, e non me lo aspettavo. Anche nella partita contro la Fiorentina ha sempre tenuto botta. Con la Juventus ha dimostrato di essere solido, ruvido quando serve. Finora si è comportato molto bene, il punto di domanda è che capita spesso che quando uno viene da una lunga inattività fa bene le prime partite ma rischia di calare e pagare dazio dopo qualche gara, se non si è fatto un lavoro pesante specifico. Le prime risposte lasciano ben sperare per il suo ritorno alla base a luglio”.

‘Argentina? Beltran paga una stagione non troppo felice’

“Il ct dell'Argentina Scaloni sta facendo convocazioni di merito, Dominguez del Bologna, ha dimostrato di essersi ambientato bene e sa creare superiorità numerica. Come lui Perrone e Paz del Como. Beltran sta pagando una stagione non troppo felice, le cose migliori continua a farle quando ha riferimento davanti ed è libero di trovarsi la posizione. Fa fatica invece a giocare spalle alla porta da attaccante, le dinamiche sono diverse rispetto all’Argentina. Spero che possa dare mano nel finale di stagione a raggiungere la qualificazione in Europa League”.