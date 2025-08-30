Cappellini: "E se fosse Nicolussi il miglior acquisto dell'estate? Se Pioli perde contro Baroni gli serviranno dei buoni avvocati"

Su Repubblica, Stefano Cappellini commenta così l'ultimo acquisto in casa Fiorentina, quello di Nicolussi Caviglia:

“E se Nicolussi Caviglia fosse il miglior acquisto di questa sessione 2025? Il sospetto è dolce da coltivare quanto è amaro il ricordo dell’ultimo svedese arrivato a Firenze con una carta d’identità sulla quale alla voce professione era scritto: "difensore centrale”. Si chiamava Glenn Hysen e lo volle a tutti i costi la buonanima di Sven Goran Eriksson perché sapeva giocare bene a zona. Peccato sapesse giocare meno bene a calcio, un dettagliuccio. Lindelof, dovesse arrivare, ha ben altro curriculum rispetto a Hysen ma pure una cartella clinica da quasi boomer.

L'appunto in vista del match di domani a Torino invece, già cruciale: “Con il Torino domani pare un turno a eliminazione: chi vince manda in crisi l’altra. Dopo la cinquina presa dall’Inter i granata sono già rinviati a giudizio ma la Viola di Cagliari era da avviso di garanzia. Se una delle due inciampa serviranno buoni avvocati a uno tra Baroni e Pioli”.