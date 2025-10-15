Pioli lancia una nuova coppia. La Fiorentina si aspetta risposte forti da Gudmundsson

L'infortunio di Kean costringe Pioli a rimescolare le carte davanti per la sfida di domenica prossima contro il Milan. Il Corriere dello Sport-Stadio ieri puntava sulla coppia composta da Piccoli e Dzeko per San Siro. Il Corriere Fiorentino quest'oggi invece vede un altro duo offensivo in rampa di lancio nella mente del tecnico della Fiorentina: Piccoli e Gudmundsson.

Reduci dalle nazionali

Entrambi sono reduci dagli impegni con le nazionali. Il primo ha fatto il suo esordio in azzurro giusto però per giocare un paio di minuti in conclusione della vittoriosa partita contro Israele. Il secondo invece è stato protagonista con la sua Islanda segnando due gol e regalando un assist nelle due partite contro Ucraina e Francia.

Risposte forti da Gud

Su Gudmundsson scrive sempre la fonte citata che Pioli non ha mai smesso di dargli fiducia e che, di certo, lui e la società, adesso si aspettano risposte forti dall'ex Genoa.