Un top player del Napoli sotto i ferri. E anche il primo portiere azzurro sarà costretto al forfait contro la Fiorentina

Arrivano cattive notizie in casa Napoli per due top player a disposizione di Antonio Conte. David Neres è finito sotto ai ferri, mentre gli esami strumentali a cui si è sottoposto Milinkovic-Savic non hanno portato ottimismo.

Il comunicato del Napoli

“David Neres si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore azzurro osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo. Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo”.

E contro la Fiorentina…

Entrambi saranno dunque assenti contro la Fiorentina nella gara in programma al Maradona il 31 gennaio. Al posto di Milinkovic-Savic ci sarà dunque Meret a difendere i pali della porta partenopea.