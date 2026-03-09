VIDEO - Incredibile rissa in Brasile: tra Cruzeiro e Atlético-MG finisce con 23 espulsioni. E a farne le spese è anche un ex Fiorentina

Super maxi-rissa in Brasile nella partita tra Cruzeiro e Atlético-MG, finale del campionato statale di Minas Gerais allo stadio Mineirão di Belo Horizonte.

L'enorme rissa

L'arbitro ha confermato 23 espulsioni, assegnando cartellini rossi ai giocatori di entrambe le squadre. Il fischietto della gara, Matheus Candançan, ha evidenziato l'origine della baruffa generalizzata in seguito alle azioni del portiere dell'Atletico, Everson, e del centrocampista del Cruzeiro, Christian.

Coinvolto un ex Fiorentina

Gli atleti del Cruzeiro hanno visto la scena e si sono precipitati verso il portiere, scatenando un putiferio generale. A fare le spese dei cartellini rossi anche l'ex Fiorentina Gerson, che tra l'altro ha servito l'assist per il gol decisivo di Kaio Jorge per il Cruzeiro.