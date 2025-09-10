Corriere dello Sport-Stadio: Gumdundsson viola speranza, ma Pioli ha un'arma in più

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo legato alla Fiorentina: “Kean numeri!”. E ancora: “In Nazionale è sul podio dietro a Piola e Riva”.

Si apre con: “Gud, Viola speranza il recupero è difficile”. Sottotitolo: “Sollecitazione del legamento: la nota del club apre uno spiraglio ed esclude conseguenze più serie”. In taglio basso: “L’arma in più di Pioli: c’è Nicolussi”. Di spalla: “Rolando rinnova: la Fiorentina ora vuole blindarlo”. Presente anche un trafiletto: "Ranieri: “Kean? Sa trascinarci e ce lo godiamo”.

Qui leggiamo: “Un altro Moise, Kean si scopre Re azzurro". E inoltre: “Le sue reti stanno tenendo viva la corsa al Mondiale dell’Italia E ora è anche molto più maturo”.