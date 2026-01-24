Dodô, il rinnovo resta in ballo ma ora decide Paratici. E il neo ds si è già mosso verso il brasiliano

E' una telenovela che si trascina ormai da diversi mesi quella di Dodô e del suo contratto, dalle massime rassicurazioni iniziali del brasiliano alla rottura e la freddezza con Pradè. Nel frattempo è successo un po' di tutto e comunque in casa viola ora decide Fabio Paratici che secondo il Corriere dello Sport, ha già fatto dei passi incontro al brasiliano, manifestandogli la sua stima.

Il contratto di Dodô scade nel 2027 ma c'è ancora in ballo una proposta per allungarlo fino al 2029. Intanto di cederlo non se ne parla, almeno non a gennaio, nonostante l'interesse del Galatasaray: con la nuova gestione tecnica la partita ripartirà in pratica dallo 0-0, con una decisione che però dovrà essere presa per forza di cose in estate, onde evitare lo svincolo.