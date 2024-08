In attesa di sfidare la Fiorentina al Franchi alla seconda giornata, il Venezia vince in amichevole. E Di Francesco lancia subito Duncan

Manca sempre meno all'inizio del campionato e la Fiorentina è ancora un cantiera aperto. Conforta in tal senso che almeno il calendario nelle prime giornate sia stato benevolo con i viola, sebbene ovviamente in Serie A non esistano partite semplici.

Col Venezia la prima al Franchi

Dapprima il Parma al Tardini, poi Venezia e Monza entrambe in casa. Proprio il Venezia è sceso in campo ieri in amichevole contro l'Utrecht, uscendone vittorioso e con una prestazione positiva.

Vittoria e minuti per Duncan

I lagunari hanno infatti battuto gli olandesi per 2-1, con reti di Doumbia e Lella. Ha trovato spazio anche Duncan, subentrato all'intervallo e quindi autore di 45 minuti più recupero. Unica nota negativa per Di Francesco l'infortunio muscolare di Pohjanpalo: nei prossimi giorni si conosceranno l'entità del problema e i tempi di recupero.