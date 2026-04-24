Parisi ancora out. Domenica l'esordio dal 1' per un giovanissimo viola

Non è ancora recuperato Fabiano Parisi, che non sarà della partita domenica al Franchi nel match tra Fiorentina e Sassuolo. Con tutta probabilità non sarà della gara nemmeno Robin Gosens, per il quale gli esami hanno escluso lesioni dall'ultimo infortunio. tuttavia il tedesco deve ancora recuperare e punta alla partita contro la Roma.

La fascia al ragazzo

E così contro il Sassuolo, come scrive il Corriere dello Sport, la fascia sinistra sarà affidata a Luis Balbo, terzino viola classe 2006 che già si è visto in queste settimane di gestione Vanoli.

Esordio da titolare in A

In questa stagione con la prima squadra è arrivato l'esordio ma non solo: il venezuelano ha collezionato 7 presenze. Tuttavia, in Serie A Balbo non ha mai esordito dal primo minuto. L'occasione per lui arriverà domenica.