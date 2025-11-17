Stadio, la parola magica fondamentale per la missione in Svizzera della Funaro
La parolina magica in tema stadio è cronoprogramma. Quello che scandisce il tempo dei lavori al Franchi. Lo richiede la Fiorentina, lo chiedono praticamente tutte le forze politiche, ma sarà fondamentale anche per l'Uefa.
Missione svizzera
Eh sì, perché il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ne sentirà sicuramente fare riferimento giovedì prossimo, quando si recherà in Svizzera a Nyon per parlarne con i vertici della federcalcio europea, la quale potrebbe decidere di finanziare una parte dei lavori dell'impianto fiorentino.
Ci sarà anche Arup
Per questa missione, la Funaro si porterà dietro anche i progettisti di Arup, che ha vinto il concorso internazionale nel marzo del 2022, in modo da chiarire ogni aspetto tecnico.
