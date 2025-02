Ballotta: "De Gea sta tornando un portiere normale dopo un inizio da Superman. Kean aveva bisogno di fiducia, la Fiorentina.."

Questo pomeriggio l'ex portiere di Parma e Lazio Marco Ballotta, anche lui presente a Scandicci per i 10 anni della Di Chiara Academy, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Palaldino. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“De Gea? Io inizialmente ero molto titubante sulle condizioni del portiere spagnolo, devo dire la verità, dopo un anno di sosta forzata non mi aspettavo potesse tornare a giocare ad alti livelli. Sinceramente adesso nelle ultime uscite sta tornando, e dico questo perche nei primi mesi di campionato sembra superman: molti risultati sono stati merito suo. E' un signor portiere, la sua carriera parla chiaro per lui. Se è il piu forte della Serie A? Non so se il migliore ma sicuramente è tra i piu forti del nostro campionato. Tra questi metto anche Carnesecchi, tra i migliori visti finora”.

“Kean ha trovato l'ambiente ideale per dimostrare il suo reale valore”

Ha anche aggiunto: “Nel calcio poi ovviamente serve anche qualcuno che finalizza l'azione, e Kean è la ciliegina per questa Fiorentina. Penso che Moise abbia trovato l'ambiente ideale per lui: aveva molta voglia di riscattarsi, e avendo avuto poca continuità a Torino quest'anno sta sfruttando a pieno la possibilità che gli ha concesso la Fiorentina puntando tutto su di lui. Martinelli? E’ un 2006, appena partito. E’ salito in macchina, deve continuare il viaggio e starà molto a lui perché le occasioni gliele daranno”.

"La Fiorentina se la giocherà fino alla fine con Lazio e Juve"

Qualche parola anche sugli obiettivi: “Secondo me la Fiorentina è ancora un pelo sotto a squadre come Lazio e Juventus, ma se la può giocare: non parliamo di una distanza enorme. I biancocelesti li vedo piu continui rispetto alla squadra di Palladino: i viola hanno avuto un momento delicato, che ha portato anche a parlare di esonero dell'allenatore. La vittoria a Roma contro la Lazio è stata una svolta, con la squadra che è tornata a giocare come ci aveva fatto vedere nel girone di andata. Adesso c'è il rush finale, sono convinto che se la giocherà con queste squadre”.