Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato in conferenza stampa della vittoria contro il Como: "Questo è stato un mese difficile, con parecchi alti e bassi. Soprattutto non poter aiutare la squadra in questa situazione mi ha fatto male. Sono consapevole di essere uno dei protagonisti, se abbiamo questa classifica è anche colpa mia. Ma sono sempre stato a disposizione di tutti, anche non giocando. Oggi ho avuto l'occasione, sono felice per aver trovato questa vittoria importante che ci può dare entusiasmo per le prossime partite».

“A volte ho sbagliato”

Ranieri ha proseguito: "E' stato un mese veramente difficile, ma lo è stato per tutta la squadra. Andare al campo, ritrovarci sempre in una situazione brutta non è mai piacevole. Personalmente mi sono sempre allenato alla grande, cercando di dare una mano ai compagni. Ho accettato la scelta del mister di dare la fascia a David, cerco di dare il massimo quando ho l'occasione. Non ho fatto prove all'altezza come l'anno scorso. Magari a volte ho sbagliato qualche comportamento, me ne rendo conto. Ma ho accettato la decisione del mister, è lui che comanda, ora voglio con la squadra portare alla salvezza la Fiorentina".

“Dobbiamo portare avanti anche la Conference”

Poi ha aggiunto: "Ci deve essere un entusiasmo incredibile dopo questa grande vittoria. Sono contento aver sofferto in questo modo senza buttar via punti come fatto tante volte. Avevamo grinta e voglia di portare a casa un risultato fondamentale. Ora andiamo in Polonia con tanto entusiasmo per portare avanti anche la Conference che è un torneo bello. Poi il Pisa, un derby in cui far bene".

“Non possiamo andare in Serie B”

E sui gol presi nei finali della partite: “Abbiamo lavorato molto in questa settimana, abbiamo preso troppi gol nel recupero. Più spazio lasci e più possono metterti in difficoltà con i cross. Siamo stati bravi a pressare negli ultimi minuti, non abbiamo corso troppi pericoli. Abbiamo fatto una grande partita. Non possiamo andare in Serie B, ce lo diciamo tutti i giorni. Attraverso queste prove possiamo farcela”.