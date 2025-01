Pongracic via, la Fiorentina ora ci pensa

Nei pensieri di chi lo ha preso la scorsa estate, Marin Pongracic avrebbe dovuto essere il sostituto di Nikola Milenkovic alla Fiorentina.

Pochi scampoli di gioco

In realtà, per tanti motivi, il difensore croato lo si è visto in campo pochissimo; 4 partite da titolare, una sola in campionato alla prima giornata (un disastro), e 7 presenze complessive per un totale di 379 minuti giocati.

Via in prestito?

Per questo motivo, si legge stamani su La Nazione, è cominciata a serpeggiare l'idea di cederlo in prestito per i prossimi sei mesi. Tanto più che l'imminente arrivo di Pablo Marì potrebbe togliergli ulteriore spazio all'interno della squadra. Da entrambe le parti, società e calciatore, sono in corso riflessioni.