Orosz: "Che cammino in Europa per noi! Sulla carta inferiori a Fiorentina e Genk, ma non siamo nemmeno mai andati in svantaggio contro di loro"

L'ex centrocampista e ad del Ferencvaros Pál Orosz ha parlato a Sport Radio, parlando della stagione fino a questo momento della squadra biancoverde e intervenendo anche sul girone passato di Conference League. Queste le sue parole:

“In Europa stiamo facendo un grande cammino, basta guardare solo al fatto che non siamo mai usciti dal campo perdendo una volta nella fase a gironi e non siamo andati in svantaggio nemmeno una volta nelle partite contro Fiorentina o Genk, che sulla carta sono molto più forti di noi. Tenendo conto di queste cose, sono soddisfatto della nostra prestazione internazionale e sono anche sicuro che dopo la sosta, i tifosi vedranno un Ferencvaros ancora più forte”